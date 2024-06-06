“مليون مبروك هســة.. 700 الف دينار زيادة خيالية الان في رواتب المتقاعدين في العراق خش ابسط ودلع نفسك

وردت أنباء من وزارة المالية العراقية بشأن هذا الصدد عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق عن الحزمة الاخيرة التي كانوا قد أعلنوا عنها، حيث كانت أعلنت وزارة المالية في الشهور الماضية زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 100 ألف دينار عراقي حيث أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 500 ألف دينار عراقي.

مقدار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

من المتوقع ضمن الاخبار الاخيرة انه سوف تصل رواتب المتقاعدين في العراق إلى 700 دينار عراقي، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار ولم يعلن عن صرف الرواتب التقاعدية في دولة العراق بتلك المبالغ ولكن مجلس الوزراء في دولة العراق سوف يناقش ذلك القرار وينتظرون التصويت بالموافقة على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

كانت قد قالت وزارة المالية العراقية أن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين تقدر بـ 200 الف دينار عراقي، فيما أشار مصدر انه هناك دراسة حكومية تقول أنها سوف تصل إلى 700 ألف دينار، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية العراقية قالت بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين تقدر بمبلغ 200 ألف دينار عراقي بعد التعديلات الأخيرة.

ولكن لم يصدر قرار بتطبيق تلك الزيادة ومن المقرر أن تم رفع الحد الأدنى سابقاً إلى 500 ألف دينار عراقي أصبح ما كان يتقاضى 600 ألف دينار عراقي أصبح يتقاضى 700 ألف دينار عراقي ولكن هناك أخبار عن زيادة رواتب المتقاعدين مرة أخرى ولكن في انتظار التطبيق النهائي وموعد الصرف بالزيادة الجديدة من مجلس الوزراء في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق

في بداية الأمر الدخول على موقع “وزارة المالية العراقية“.

ثم بعد ذلك عليك اختيار “طلب الاستعلام عن راتب التقاعد”.

وبعد ذلك فتح نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات اللازمة من أجل الاستعلام.

كذلك عليك في النهاية الضغط على زر “الاستعلام”.

وسوف تظهر لك النتيجة النهائية بكل التفاصيل المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في دولة العراق.

بذلك يمكن الاستعلام عن تفاصيل راتب التقاعد في عموم العراق عن طريق الاستعانة بموقع وزارة المالية العراقية، كما يمكن الحصول على الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين ولكن بعد تطبيقها والتصويت عليها من قبل مجلس الوزراء في العراق، ومن الجدير بالذكر أهمية توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على تلك الزيادة في حالة تطبيقها بالعراق.