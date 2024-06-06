امتحانات الثانوية العامة 2024 …. وحبس 7 سنوات عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة ونشر الأسئلة والأجوبة

يستعد طلاب الثالث الثانوي لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو 2024 ويشعر طلاب الثانوية العامة بحالة من القلق الشديد خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، إلا أن الدكتور “رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفتي قد أكد خلال حوار له على قناة صدى البلد أن الوزارة راعت أن تكون أسئلة الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الدراسي الجاري، وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يستعد طلاب الثانوية العامة لإمتحانات الثانوية العامة والتي سوف تبدأ في الموعد التالي:

يوم الاثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية و التربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد + الإحصاء.

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء و التاريخ

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء و الجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.

يوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء و الاستاتيكا و الفلسفة.

يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

حبس 7 سنوات عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة ونشر الأسئلة والأجوبة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية تحذر من تسريب امتحانات الثانوية العامة أو تصوير أسئلة الامتحانات ونشرها بقصد الغش والإخلال بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن هذا سوف يعرض الطالب للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.