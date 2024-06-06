“وناسة يا ناس بتدلع الأطفال” استقبل دلوقتي تردد قناة وناسة الجديد ٢٠٢٤ وفرح أولادك بأحلى الأغاني!

يعد تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ واحدًا من أهم الترددات التي يريد الكثيرون معرفتها، حيث تمتلك هذه القناة شهرة وشعبية كبيرة جدًا بين أطفال للوطن العربي، حيث تستهدف القناة ميول الأطفال فيما يخص الأغاني الحماسية وغيرهم كما تقدم القناة مجموعة مميزة من مختلف الأغاني والأناشيد التي يفضلها الأطفال، كذلك فإنها تحرص على تنوع المحتوى التي تقدمة طوال اليوم، وسوف نوضح لكم التردد الخاص بها بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة ٢٠٢٤

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات من خلال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد القناة على عرب سات

بينما يمكنك استقبال القناة على العرب سات من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: SD.

كيفية استقبال تردد القناة على جهاز الاستقبال

في حالة كنت تريد تثبيت القناة على جهازك فيمكنك اتباع الخطوات القادمة: