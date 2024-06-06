سلي نفسك في الحر.. تحميل لعبة Yalla Ludo على جوالك الأندرويد والآيفون حملها الان واستمتع مع اصحابك

Yalla Ludo هي واحدة من الألعاب الترفيهية الشهيرة التي تحظى بشعبية واسعة بين الكبار والصغار حيث تجمع اللعبة بين متعة اللعب التقليدي للودو والدومينو مع ميزات إضافية تتيح للاعبين التواصل والدردشة معا أثناء اللعب إذا كنت ترغب في تحميل هذه اللعبة على جهازك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS سوف نعرض لكم جميع الخطوات المطلوبة بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

تحميل Yalla Ludo على الأندرويد

افتح متجر G oogle Play على جهاز الأندرويد الخاص بك.

في شريط البحث اكتب Yalla Ludo واضغط على زر البحث.

تأكد من اختيار التطبيق الذي يحمل اسم

Yalla Ludo Ludo&Domino من المطور Aviva Sun.

اضغط على زر تثبيت وانتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

تحميل Yalla Ludo على الآيفون

افتح متجر App Store على جهاز الآيفون الخاص بك.

في شريط البحث اكتب “Yalla Ludo” واضغط على زر البحث.

تأكد من اختيار التطبيق الذي يحمل اسم “Yalla Ludo – Ludo Domino” من المطور “Aviva Sun”.

اضغط على زر “Get” ثم “Install” وانتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

ميزات لعبة Yalla Ludo