“ما تدفعش كتير عشان تركب عربية حلوة” اشتري دلوقتي سيارة بأقل من 100 ألف جنيه!

شهد عالم السيارات في الآونة ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة والجديدة ولكنه عاود الانخفاض مرة أخرى وخاصة بعد استقرار السوق ونزول سعر الدولار، ومنذ ذلك الحين وبدأ الكثير يستغل الفرصة ويبحث عن سيارات في متناول أيديهم، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن اشتري سيارة بأقل من 100 ألف جنيه.

اشتري سيارة بأقل من 100 ألف جنيه

سوف نعرض لكم أيضاً مجموعة من أجود أنواع السيارات بأسعار أقل من ١٠٠ ألف جنيه مصري:

وأول أنواع تلك السيارات هي سيارة فيات اونو وتتميز هذه السيارة بعدة مميزات أبرزها أنها تدعم محرك ذات سعة ١٠٠٠ سي سي بقوة ٤٥ حصان.

كما تتميز أيضاً تلك السيارة بسرعة دوران كبيرة تصل إلى ٧٤ نيوتن متر.

كما تصل قوتها أيضاً إلى ١٤٥ كيلو متر في الساعة، وتعد أيضاً موفرة للوقود وذلك لأنها تستخدم حوالي ٥،٩ لتر وقود لكل ١٠٠ متر.

وهي سيارة مانوال، ذات خمس سرعات، ويبلغ سعر تلك السيارة ذات المميزات الرائعة حوالي ٩٧ ألف جنيه مصري.

وهي بذلك تعد خيارا جيدا للطبقات الوسطى مع تمتعها بمميزات رائعة.

سيارة فولكس فاجن جولف