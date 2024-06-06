“ما تدفعش كتير عشان تركب عربية حلوة” اشتري دلوقتي سيارة بأقل من 100 ألف جنيه!

شهد عالم السيارات في الآونة ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة والجديدة ولكنه عاود الانخفاض مرة أخرى وخاصة بعد استقرار السوق ونزول سعر الدولار، ومنذ ذلك الحين وبدأ الكثير يستغل الفرصة ويبحث عن سيارات في متناول أيديهم، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن اشتري سيارة بأقل من 100 ألف جنيه.
اشتري سيارة بأقل من 100 ألف جنيه
سوف نعرض لكم أيضاً مجموعة من أجود أنواع السيارات بأسعار أقل من ١٠٠ ألف جنيه مصري:
- وأول أنواع تلك السيارات هي سيارة فيات اونو وتتميز هذه السيارة بعدة مميزات أبرزها أنها تدعم محرك ذات سعة ١٠٠٠ سي سي بقوة ٤٥ حصان.
- كما تتميز أيضاً تلك السيارة بسرعة دوران كبيرة تصل إلى ٧٤ نيوتن متر.
- كما تصل قوتها أيضاً إلى ١٤٥ كيلو متر في الساعة، وتعد أيضاً موفرة للوقود وذلك لأنها تستخدم حوالي ٥،٩ لتر وقود لكل ١٠٠ متر.
- وهي سيارة مانوال، ذات خمس سرعات، ويبلغ سعر تلك السيارة ذات المميزات الرائعة حوالي ٩٧ ألف جنيه مصري.
- وهي بذلك تعد خيارا جيدا للطبقات الوسطى مع تمتعها بمميزات رائعة.
سيارة فولكس فاجن جولف
- ومن السيارات الرائعة أيضاً وبسعر أقل من ١٠٠ ألف جنيه هي سيارة فولكس فاجن جولف.
- حيث تتميز تلك السيارة بمحركات رباعية النواة ذات سرعة ١٤٠٠ سي سي.
- كما تصل قوتها أيضاً إلى حوالي ١٥٠ حصان، ويبلغ عزم دورانها ٢٥٠ نيوتن متر.
- بل وتعد أيضاً تلك السيارة من أكثر السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك قرابة ٤،٧ لتر من الوقود لكل ١٠٠ متر.
- أما عن سعر تلك السيارة فهي دون ال ١٠٠ ألف جنيه حيث تباع بحوالي ٨٥ ألف جنيه مصري.
- ويعد ذلك السعر منخفض ورخيص جدا مقارنة بالمميزات التي تتمتع بها تلك السيارة.
- حيث تتمتع بأداء قوي، وسرعة فائقة، وشكل شيك وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.
- لذا تعد تلك السيارة خيارا هائلا للفئات الوسطى.