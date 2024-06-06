“متاحة الآن”نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس …عبر بوابة الأزهر الشريف

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس، التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية وسط حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ن بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، وهذا ما حعل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور مستمرين في البحث عن الرابط الإلكتروني الخاص بالإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية عن رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس، تيسيراً على الكثير من الطلاب وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة

وكان الدكتور :محمد الضويني” الذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف قد أكد أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية قد وصل 178014 طالب وطالبة، تم توزيعهم على عدد من اللجان في جميع المحافظات المصرية، مضيفاً إلى أن الامتحانات هي فرصة كبيرة للطلاب على التدريب العملي لمعرفة مستواهم الحقيقي ، وفيها يتمهد الطالب للمراحل التعليمية المقبلة وناشد الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة خلال المرحلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024