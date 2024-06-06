استعلم الان.. إليك تفاصيل كيفية الاستعلام عن وثيقة تأمين عبر مجلس الضمان الصحي وطباعتها 1445

رودي تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
استعلم الان.. إليك تفاصيل كيفية الاستعلام عن وثيقة تأمين عبر مجلس الضمان الصحي وطباعتها 1445
وثيقة تأمين

يوفر مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن وثيقة تأمين الصحي المتنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال زيارة الفروع والمكاتب الرسمية، بهدف الحصول على وثيقة تأمينية تغطي احتياجات الفرد المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن وثيقة تأمين 1445

أعلن مجلس الضمان الصحي في السعودية عن إمكانية الاستعلام بسهولة عن وثيقة التأمين لهذا العام، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

  • ادخل الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان الصحي.
  • من القائمة الرئيسية في الموقع اختار خيار الاستعلامات.
  • انتقل إلى الخدمة الخاصة للاستفسار عن نوع وثيقة التأمين التي ترغب في الحصول عليها.
  • اضغط على الاستعلام عن حالة التأمين.
  • ستحتاج إلى إدخال رقم إقامتك أو رقم السجل المدني على الموقع.
  • بالإضافة إلى كتابة الشيفرة البرمجية المرئية على الشاشة.
  • اضغط على زر الإستعلام وبعد ذلك ستظهر جميع البيانات.

كيفية طباعة وثيقة تأمين

أتاح مجلس الضمان الصحي كذلك الفرصة لطباعة وثيقة التأمين والاحتفاظ بها للاستخدام عند الحاجة، حيث تتم هذه الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

  • يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لشركة التأمين المتعلقة بالوثيقة التي اخترتها.
  • اضغط على زر “تسجيل الدخول” ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة واختار منها وثائق التأمين.
  • اختار المستند الخاص بزيارة الشركة التي ترغب بها واضغط على زر الطباعة.

دفع الرسوم الخاصة بالوثيقة

الدفع المباشر في أحد فروع البنوك التي يعتمدها مجلس الضمان الصحي:

  • توجه إلى أي فرع من فروع البنوك المعتمدة.
  • أبلغ الموظف أنك تريد دفع رسوم تأمين صحي لمجلس الضمان الصحي.
  • من فضلك قدم رقم الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر.
  • ادفع المبلغ المستحق.
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رودي

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