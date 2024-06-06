كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وشروط الحصول على الدعم 

تعد الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تنفذها الحكومات لدعم الفئات المحتاجة و المستضعفة في المجتمع في العراق حيث تلعب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورا حيويا في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والمطلقات، والعاطلين عن العمل حيث يتضمن البرنامج توفير الدعم المالي والخدمات الأساسية لتحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الأفراد.

أهمية الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

مع تزايد أعداد المحتاجين للدعم أصبح من الضروري وجود نظام فعال وشفاف يتيح للمواطنين معرفة إذا كانوا مشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية كما تساهم الكشوفات الدورية التي تصدرها الوزارة في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير قائمة بالأسماء المستفيدة من الدعم مما يعزز الشفافية ويسهل على المستفيدين الوصول إلى المعلومات الضرورية.

كيفية الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024 حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر هذا الرابط للدخول الى الموقع اضغط ه نا.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتعبئة نموذج الاستعلام بجميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، والمحافظة.

بعد ملء البيانات اضغط على زر تنزيل تحميل كشوفات الأسماء بصيغة PDF.

افتح الملف الذي تم تنزيله وابحث عن اسمك في الكشوفات المتاحة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وفقا لشروط ومعايير محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه فيما يلي الشروط الأساسية للتقديم في البرنامج: