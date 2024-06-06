تردد قناة ON Time Sport الأرضية لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو مجاناً بدون اشتراك

تردد قناة ON Time Sport الأرضية، التي من المقرر أن تنقل مبارا مصر وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2024 ، والتي تعد من أهم المباريات التي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة من شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على تردد قناة ON Time Sport الأرضية وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

تردد قناة ON Time Sport الأرضية

يبحث عدد من عشاق كرة القدم خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة ON Time Sport الأرضية، التي أعلنت عن عرض مباراة مصر وبوركينا فاسو وهي من أهم المباريات التي تقام مساء اليوم الموافق 6 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي ، ومن المقرر أن يتم إذاعتها على شبكة قنوات scc الرياضية، كما حصلت قناة أون تايم سبورت على حق البث المباشر لمباراة مصر وبوركينا فاسو على التردد الأرضب لها والذي يمكنكم البحث عنه عن طريق الجدول التالي:

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة ssc سبورت الرياضية

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث مباراة مصر وبوركينا فاسو على قناة ssc سبورت الرياضية التي يمكنكم استقبال ترددها على النايل سات من خلال التردد الآتي:

التردد: 12523.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتنطلق صافرة الحكم لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2024، مساء يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.