هل سيتم زيادة منحة تونس 300 دينار قبل عيد الأضحى؟ وزراة الشؤون الاجتماعية تُجيب

تسعى الحكومة التونسية إلى توجيه جهودها لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع، خاصةً ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجاً من مختلف الفئات تقدم الحكومة منحة مقدارها 300 دينار تونسي لعام 2024، والتي تعد حافزاً مهماً للعائلات المستحقة، وتصرف هذه المنحة بانتظام شهرياً لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية، ولتسهيل عملية التسجيل، قامت الحكومة بإطلاق رابط إلكتروني لتقديم الطلبات، مع التأكد من تحقق جميع الشروط والضوابط اللازمة.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يمكن للمواطنين في تونس التقديم بسهولة للحصول على منحة قدرها 300 دينار من خلال اتباع هذه الخطوات:

في البداية، قم بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

إذا كنت تملك حساب، يرجى تسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابك.

إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد عبر اتباع الإرشادات الموجودة على الموقع.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول، توجه إلى قائمة الخدمات.

يتم اختيار برنامج منحة 300 دينار.

بعد اختيار الخدمة، ستجد أمامك نموذج الطلب.

يرجى ملء النموذج بجميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك معلوماتك الشخصية ومعلومات الدخل.

يرجى رفع المستندات المطلوبة التي تؤكد دقة المعلومات المقدمة، والتي تشمل إثباتات الدخل، الهوية الوطنية، وشهادات الإقامة.

بعد التأكد من صحة واكتمال كافة البيانات والوثائق، اضغط على زر “إرسال الطلب” لتأكيد تقديم طلبك.

شروط التقديم على منحة 300 دينار

بعد الاطلاع على الخطوات الصحيحة للتسجيل في المنحة، أعلنت الوزارة عن بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين وهي كما يلي: