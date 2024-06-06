رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025 والأوراق المطلوبة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025، التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بداية من الشهر الجاري ليتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، تيسيراً على الكثير من أولياء الأمور وتجنب الازدحام والتكدس داخل المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التتقديم والأوراق المطلوبة ……

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت أعلنت فتح باب التقديم للصف الأول الإبتدائي 2024-2025 في المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك بداية من 1 يونيو 2024 حتى الموافق 1 يوليو 2024 وإليكم خطوات التسجيل .

زيارة الموقع الرسمي للتقديم في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2024-2025 من هنا.

اضغط على تسجيل حساب جديد.

ادخل البيانات المطوبة في الخانات الموضحة أمامك.

واضغط على حفظ واستمرار.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة أخرى.

ادخل بيانات الطالب وولي أمره وبيانات الأم .

تأـكد من البيانات المدخلة.

واضغط على حفظ البيانات.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة أخرى.

اختر المرحلة الدراسية “الصف الأول الإبندائي، مرحلة رياض الأطفال”.

ثم اختر المحافظة التابع لها.

حدد المديرية التابع لها.

ادخل 3 رغبات بأسماء المدارس الذي تريد التقديم بها مع مراعاة المحيط السكني.

ثم اضغط على حفظ .

يجب طباعة استمارة التقديم لإرفاقها في الأوراق المطلوبة للمدرسة التي سوف يتم قبول الطالب بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025