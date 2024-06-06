جدد الآن بسرعة .. طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر وشروط الحصول عليها

البطاقة الذهبية التي يقدمها بريد الجزائر تعد واحدة من أهم الأدوات المالية التي تسهل العمليات المصرفية للمواطنين حيث توفر هذه البطاقة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد في تبسيط وإدارة الشؤون المالية اليومية مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في العمليات المصرفية اصبحت البطاقة الذهبية خيارا مثاليا للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسهلة الاستخدام.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر للدخول الى الموقع اضغط هنا .

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على الموقع.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن خيار تجديد البطاقة الذهبية في القائمة الرئيسية.

املأ النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل رقم البطاقة، تاريخ انتهاء صلاحيتها، ومعلومات الاتصال الخاصة بك.

راجع المعلومات التي أدخلتها وتأكد من صحتها ثم اضغط على زر تأكيد لإرسال طلب التجديد.

بعد معالجة الطلب سيتم إرسال البطاقة الذهبية الجديدة إلى عنوانك البريدي المسجل في النظام. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضعة أيام إلى أسابيع.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

يجب أن يكون لديك حساب بريدي جاري (CCP) مفتوح في بريد الجزائر.

لابد من إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وثيقة تثبت محل إقامتك.

نموذج طلب الحصول على البطاقة الذهبية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

يمكنك تقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع الرسمي لبريد الجزائر وملء النموذج المخصص.

خطوات الحصول على البطاقة الذهبية

إذا لم يكن لديك حساب بريدي جاري توجه إلى أقرب مكتب لبريد الجزائر وافتح حسابا بتقديم الوثائق المطلوبة.

املأ نموذج طلب البطاقة الذهبية عبر الإنترنت أو في مكتب البريد.

بعد ملء النموذج تأكد من صحة المعلومات وأرسل الطلب.

بعد معالجة الطلبسيتم إرسال البطاقة الذهبية إلى عنوانك المسجل في البريد.

مميزات البطاقة الذهبية