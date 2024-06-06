رابط مباشر bem.onec.dz موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر وخطوات الاستعلام

تعلن نتائج التعليم المتوسط عبر موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط، تعد شهادة التعليم المتوسط من أبرز المراحل التي يمر بها الطلاب في الجزائر، حيث تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبلهم الدراسي والمهني، من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الوطنية عن نتائج الشهادة المتوسطة للعام 2024 في القريب العاجل، لتكون بمثابة نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب، فبالنتائج سيتم تحديد مستقبل الطلاب وتوجيههم نحو الجامعات أو المعاهد التي تتناسب مع تطلعاتهم وقدراتهم الفردية.

موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024 سيتم الإعلان عنها قريبا عبر موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط، يمكن للتلاميذ الذين تقدموا لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذا العام التحقق من نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني bem.onec.dz، يعتبر هذا الرابط المصدر الرسمي للنتائج والمعلومات المتعلقة بالامتحان، ويسهل على الطلاب الوصول إلى معلوماتهم بسهولة ويسر.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

يتم الانتهاء في يوم الخميس 13 يونيو 2024 من الامتحانات للشهادة المتوسطة 2024 الجزائر، ويبدأ بعدها تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، و من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 4 عصراً كما أوضحت بذلك الوزارة على موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط.

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج المتوسط 2024 الجزائر عبر الرابط التي قدمته الوزارة حين ظهور النتائج خلال الأيام القادمة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع النتائج من الرابط المذكور أعلاه. انقر على الزر “عرض نتائج امتحان الشهادة المتوسطة”. أدخل رقم الطالب، وإدخال كلمة المرور الخاصة به. النقر على رمز “عرض النتائج”.

انتظر قليلا، سيتم عرض النتيجة على الموقع بتفاصيلها ودرجاتها كاملة،