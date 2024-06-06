استقبل الآن تردد قناة وناسة .. “أقوى أغاني لولو الشطورة”

تردد قناة وناسة لولو، هذه القناة لم يتم الانتهاء من البحث عنها لحظة واحدة، وذلك يرجع إلى شغف الأطفال بها، فهي من أحب القنوات إلى قلوبهم وإلى قلوب أمهاتهم، يسعد الأطفال بمشاهدتها، ويأمن الآباء والأمهات على ابنائهم عند الاستماع اليها، كل هذا واكثر جعل البحث يتزايد عن ترددها الجديد والذي سنقوم بطرحه لكم خلال سطور هذا المقال، فتابعوا معنا.

تردد قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة لولو من القنوات الترفيهية والتعليمية في آن واحد، حيث تعرض للأطفال محتوى يسعد بمشاهدته، وتعرض من خلال هذا المحتوى مجموعة من القيم والمبادئ الإسلامية التي ترغب كل أسرة في تعليمها لأبنائهم، كما أنها تتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال، وتقدم أيضا قناة وناسة مجموعة من أمتع البرامج الكرتونية والأناشيد التي يرددها الأطفال ليلا ونهارا، ولكن من أجل الحفاظ على جودة الصورة قام المسؤولين عن القناة بتحديث ترددها للحصول على رؤية غير مشوشة.

أناشيد قناة وناسة لولو

تعرض قناة وناسة لولو مجموعة من امتع الأناشيد المحببة لدى الأطفال، ومن أهم هذه الأناشيد ما يلي:

أغنية لولو الشطورة.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية وناسة وناسة.

أغنية حبيب البابا.

أغنية يا لولو في نونو.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات.

تردد قناة وناسة نايل سات

إذا أردت معرفة تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات فعليك أن تقوم بحفظ الرموز التالية:

تردد وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

إذا أردت ضبط تردد قناة وناسة، فعليك اتباع الخطوات التالية: