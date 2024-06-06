برابط مباشر.. رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط في العراق بخطوات سهلة وبسيطة 2024

في إطار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط قامت وزارة التربية في العراق بالكشف عن رابط يمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتائج الدور الأول بسهولة، وجاء هذا الإعلان لتلبية طلبات الكثير من الأسر التي تبحث عن وسيلة ميسرة لمعرفة نتائج أبنائها قبل الإعلان الرسمي في المدارس، وقد وفرت الوزارة هذا الرابط على موقعها الرسمي حيث سيتم تفعيله بمجرد الإعلان عن ظهور النتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

استمرت الامتحانات الوزارية لطلاب الصف الثالث المتوسط 2024 لمدة 16 يوما كما قررتها وزارة التربية العراقية، تم تقليل عدد المواد الممتحنة من خلال دمج مادتي الإسلامية والعربي سيكون آخر يوم للامتحانات الوزارية هو الأربعاء الخامس من شهر يونيو، وستعلن الوزارة عن النتائج بعد الانتهاء الكامل من عملية تصحيح الأوراق وتدقيقها بتفاصيلها الدقيقة لضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها كانت الوزارة قد أعلنت عن نتائج السادس الابتدائي الأسبوع الماضي، وستخص الآن بتركيز الجهود على نتائج الصف الثالث المتوسط ليكتمل فرح الطلاب بنهاية العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية.

متى تظهر نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق؟

بعد اكتمال الاختبارات بشكل عام في جميع المحافظات وبعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات قد يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أيام بعد نهاية الاختبارات.

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من موقع الوزارة

لكي يتمكن كل طالب في العراق من معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول، يمكنكم اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم قم بالوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

اختار المحافظة التابع لها.

حمل جميع نتائج المدرسة.

بعد تحميل النتائج يمكنك معرفة نتيجة الطالب باستخدام اسمه فقط.

نوافيكم فور انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط الوزارية في العراق للعام الدراسي 2023-2024، وذلك لإبلاغكم بموعد إصدار النتائج وتوفير الروابط الضرورية لاستخراج النتائج بسهولة ويسر.