وزراة التربية والتعليم اليمنية تعلن.. رابط نتايج التاسع اليمن 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الأيام القليلة القادمة لاعتماد وإعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الأساسي للعام الدراسي 1445-2024، حيث يتطلع جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات والمدن اليمنية إلى التعرف على نتائجهم لأنها مرحلة مهمة في حياة الطلاب، حيث تعرف بـ “الصف التاسع”، من أهم الشهادات التعليمية التي يحصل عليها الطالب في اليمن، لأنها تلعب دوراً كبيراً في تحديد، ورسم مستقبل الطالب التعليمي لذلك، نجد اهتماماً واسعاً من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية ووسائل الإعلام في اليمن بإعلان نتائج الصف التاسع، وسوف نوفر لكم عبر موقعنا رابط الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها بشكل مباشر.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن

تحاول وزارة التربية والتعليم اليمنية تسهيل عملية الحصول على نتائج الصف التاسع لعام 2024من خلال نشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة. يمكن للطلاب وأولياء أمورهم اتباع الخطوات التالية للتحقق من النتائج:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في اليمن: يمكنكم الوصول إليه من هنا.

تسجيل الدخول يتطلب أيضًا: إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كذلك إدخال رقم مقعد الطالب.

كذلك عرض النتيجة: قم بالنقر على الخيار “عرض النتيجة”.

عرض النتيجة: سيتم إظهار كل الإنجازات الأكاديمية للطالب.

وفي حال لم تكن النتيجة متاحة بعد، ستظهر رسالة “قريباً”.

نتائج التاسع اليمن 2024

أعلنت الإدارة العامة للاختبارات في اليمن أن امتحانات الصف التاسع الأساسي قد بدأت في جميع المحافظات اليمنية يوم الأحد الموافق 28-4-2024، والذي يصادف 19-10-1445 هجرية بدأت الامتحانات باختبار مادة القرآن الكريم واستمرت لمدة ثلاث ساعات وأفادت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن كافة أعمال الامتحانات قد انتهت يوم الأحد الموافق 12-5-2024، والذي يوافق 14-11-1445 هجرية باختبار مادة العلوم قام طلاب الصف التاسع بتأدية الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم والتي تشمل: القرآن الكريم، اللغة العربية، العلوم، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الرياضيات، واللغة الإنجليزية.