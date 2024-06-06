حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024 …. وحقيقة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث على مدار الأيام الأخيرة ليشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات التي تناشد الحكومة المصرية برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وتم تطبيق القرار في يونيو الجاري، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024….

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الإجتماعي أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة بشأن زيادة معاشات شهر يوليو 2024، وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في المعاشات خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن الزيادة المقرر صرفها في يوليو 2024 بالفعل قامت الوزارة بإضافتها على مستحقات المعاشات في شهر مارس الماضي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وكلف الرئيس حكومته بزيادة المعاشات بقيمة 15% وقام المواطنين بصرف الزيادة الجديدة على المعاشات منذ مارس الماضي.

حقيقة صرف معاش شهر يوليو قبل عيد الأضحى

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات يوليو 2024 في الموعد الرسمي لها وذلك سوف يكون في الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 ، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير معاشات شهر يوليو وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاشتات شهر يوليو وإليكم الخطوات ……

رابط الاستعلام عن معاشات يوليو 2024