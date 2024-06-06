مبروك النجاح: لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 بالاسم الترم التاني أو رقم الجلوس

نقدم لكم لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم الترم التاني الذي أصبح مسار بحث أبناء مديريات التربية والتعليم في الغربية بداية من مركز بسيون إلى طنطا وكفر الزيات وباقي مديريات محافظة الغربية، التي أعلنت رسمياً الإنتهاء من تصحيح نماذج الامتحانات التي بدأت في الثامن عشر من الشهر الماضي، تحت مراقبة الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظة، ولم تشهد المديرية أن أحداث تعكر صفو أحداث الامتحانات، لذا نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني بوابة البديل كيفية استخراج نتائج الصف الثالث الاعدادي في محافظة الغربية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم الترم التاني

كشف وكيل التربية والتعليم في محافظة الغربية السيد ناصر حسن متابعته لعمليات تصحيح نماذج امتحان الشهادة الاعدادية والمتوقع أن تنتهي بعد ساعات قليلة ثم اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، ثم التواصل مع أوائل الصف الثالث الاعدادي في محافظة الغربية من بث لهم روح الفرحة والاحتفال بحصد المراكز الأولي على المحافظة، بعدها يتم ارسال النتائج إلى المدارس، على جانبه أكد ناصر حسن أن النتائج المبدئية في الشهادة الإعدادية مبشرة إلى حد ما، ولهذا يصبح بإمكان كل طالب وطالبة التعرف على نتائجه من خلال بوابة محافظة الغربية أو من خلال بوابة نتيجة نت.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الغربية 2024

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على توافر نتائج الصف الثالث الاعدادي إلكترونياً عبر العديد من المنصات الإلكترونية التي تعد أهمها بوابة نت، لهذا عليك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة بوابة نتيجة نت .

. البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية.

اختيار محافظة الغربية.

أكتب رقم الجلوس.

الضغط على استعلام.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ٢٠٢٤

الموقع الرسمي لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية هو البوابة الإلكترونية للمحافظة، لهذا يمكن للطلبة والطالبات استخراج النتائج عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الإلكترونية محافظة الغربية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

توجه إلى أيقونة النتائج.

البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

اختار الفصل الدراسي الثاني.

أكتب رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم الترم التاني.