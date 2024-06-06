“لينك مباشر” رابط نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2024 برقم الجلوس

يقوم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 وامتحانات إتمام المرحلة الابتدائية لنفس العام، خلال الساعات القادمة وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح في المراكز. سيتم نشر النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس.
نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2024
أوضح الدكتور الشرقاوي أن هذه الامتحانات تمثل فرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لقياس مستواهم الحقيقي، وهي تمهيد للمراحل المقبلة و دعا الطلاب إلى الجد والاجتهاد في المذاكرة واستشعار مسؤولية الانتماء لهذه المؤسسة العريقة يجدر بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 185,908 طالب وطالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178,014 طالب وطالبة.
خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري
يمكن للطلاب ان يحصلوا علي نتيجتهم عبر موقع نتيجة نت عبر هذا الرابط كما يمكن القيام بالخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات
- بمجرد الدخول إلى الموقع، اضغط على أيقونة “خدمات الأزهر الشريف” للوصول إلى بوابة نتائج الشهادة الإعدادية.
- بعد ذلك، ابحث عن أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني” واضغط عليها.
- سوف تحتاج إلى تحديد المنطقة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب. اكتب اسم المنطقة التعليمية في الحقل المخصص لذلك.
- أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للترم الثاني لعام 2024.
- الضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم”.
- سيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للترم الثاني لعام 2024 على الشاشة بعد الضغط على زر الاستعلام.