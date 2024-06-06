“متخليش التاجر يضحك عليك‘‘.. الان تعرف على نصيبك من الزيت + السكر+السلع الأخرى وشوف اسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

بدأت وزارة التموين والرقابة الداخلية بصرف المستحقات التموينية المقررة لكل فرد فيما يخص شهر يونيو 2024 ومن خلال المنافذ المخصصة لذلك، دون أي تأثير بسعر رغيف الخبز الذي زاد سعر في الفترة القليلة الماضية وبالتحديد بداية من شهر يونيو 2024، ونعرض لكم في هذه الفقرة السلع التموينية لشهر يونيو والاسعار التي ستصرف بها من المنافذ.
صرف السلع التموينية المدعومة لشهر يونيو 2024
أكدت وزراة التموين على صرف السلع بداية من 1 يوينو 2024 دون اي نقص في السلع المعروضة شهريا، كما بدأ أصحاب المخابز في صرف الخبز وفقا لسعره الجديد بواقع 5 أرغفة بجنيها لكل فرد على البطاقة وفقا لسعر الرغيف 20 قرشًا، كما بدأت منافذ البقالين وفروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، استقبال أصحاب البطاقات التموينية منذ الساعة 9 صباحا، لصرف حصة كل بطاقة من السلع.
اسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024
- سكر معبأ وزن كيلوجرام بسعر يصل إلى 12.60 جنيه
- زيت خليط وزن 800 مللي بسعر يصل إلى 30 جنيه.
- الأرز المعبأ وزن كيلوجرام بسعر يصل إلى 12.60 جنيه.
- مكرونة وزن 800 جرام بسعر يصل إلى 15.50 جنيه.
- مكرونة 400وزن جرام بسعر يصل إلى 7.75 جنيه.
- عدس مجروش وزن 500 جرام بسعر يصل إلى 21 جنيه.
- فول معبأ وزن 500 جرام بسعريصل إلى 9 جنيه.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كيلوجرام بسعر يصل إلى 18 جنيه.
- مسلى صناعي 800وزن جرام بسعر يصل إلى 36 جنيه.
- شاي ناعم وزن 40 جراما بسعر يصل إلى 5 جنيه.
- صلصة وزن 300 جرام بسعر يصل إلى 8 جنيه.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر يصل إلى 18 جنيه.
- مربى أنواع وزن 350 جرامًا بسعر يصل إلى 16 جنيه.
- جبنة تتراباك وزن 250 جراما بسعر يصل إلى 7.50 جنيه.
- جبنة تتراباك وزن 500 جرام بسعر يصل إلى 14 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك وزن 800 جرام بسعر يصل إلى 25 جنيه.
- مسحوق عادي يدوي وزن 800 جرام بسعر يصل إلى 16 جنيها.
- صابون غسيل وزن 125 جراما بسعر يصل إلى 3 جنيهات.
- صابون تواليت وزن 125 جراما بسعر يصل إلى 7.50 جنيه.
- لبن جاف وزن 125 جراما بسعر يصل إلى 25.50 جنيه.
- خل 5% وزن 900 مللي بسعر يصل إلى 6 جنيهات.