“متخليش التاجر يضحك عليك‘‘.. الان تعرف على نصيبك من الزيت + السكر+السلع الأخرى وشوف اسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

بدأت وزارة التموين والرقابة الداخلية بصرف المستحقات التموينية المقررة لكل فرد فيما يخص شهر يونيو 2024 ومن خلال المنافذ المخصصة لذلك، دون أي تأثير بسعر رغيف الخبز الذي زاد سعر في الفترة القليلة الماضية وبالتحديد بداية من شهر يونيو 2024، ونعرض لكم في هذه الفقرة السلع التموينية لشهر يونيو والاسعار التي ستصرف بها من المنافذ.

صرف السلع التموينية المدعومة لشهر يونيو 2024

أكدت وزراة التموين على صرف السلع بداية من 1 يوينو 2024 دون اي نقص في السلع المعروضة شهريا، كما بدأ أصحاب المخابز في صرف الخبز وفقا لسعره الجديد بواقع 5 أرغفة بجنيها لكل فرد على البطاقة وفقا لسعر الرغيف 20 قرشًا، كما بدأت منافذ البقالين وفروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، استقبال أصحاب البطاقات التموينية منذ الساعة 9 صباحا، لصرف حصة كل بطاقة من السلع.

اسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024