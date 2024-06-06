azhar نتيجة الابتدائية والاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف الترم الثانى 2024

إعلان نتائج المرحلة الابتدائية والشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس والاسم هو اكثر ما يهم الطلاب في الوقت الحالي، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الرابط المخصص وسيقوم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية وامتحانات المرحلة الابتدائية لعام 2024 خلال الساعات القادمة بعد انتهاء مراكز التصحيح من أعمالها. سيتم نشر النتائج على بوابة الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس.
نتيجة الابتدائية والاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف
أشار الدكتور الشرقاوي إلى أن هذه الامتحانات تعد فرصة مهمة وتدريب عملي للطلاب لاكتشاف مستواهم الحقيقي، وهي تمهيد لهم للمراحل الدراسية المقبلة، داعياً الطلاب إلى الجد والاجتهاد والمذاكرة بجدية واستشعار مسؤولية الانتماء إلى هذه المؤسسة العريقة ويذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 185,908 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 178,014 طالب وطالبة.
استعلم نتائج الازهر الشريف
إذا كنت ترغب في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية باستخدام الاسم، يمكن ذلك من خلال موقع نتيجة نت يمكنك القيام بذلك عبر بوابة الأزهر الشريف باتباع الخطوات التالية:
- افتح المتصفح وانتقل إلى موقع بوابة الأزهر الإلكتروني.
- اضغط على الأيقونة الخاصة بالمرحلة الدراسية التي ينتسب إليها الطالب، سواء كانت الشهادة الإعدادية أو الابتدائية.
- بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس في الحقول المخصصة لذلك.
- تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها للتأكد من عدم وجود أخطاء، ثم اضغط على زر “عرض النتيجة”.
- بمجرد الضغط على زر “عرض النتيجة”، ستظهر النتيجة على الشاشة. يمكنك الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية أو الابتدائية فور ظهورها بسهولة ويسر.
- تتم عملية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري وكذلك الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها رسمياً من قبل قطاع الأزهر الشريف.وتستغرق هذه العملية بضع ساعات فقط، وبعد ذلك ستكون النتائج جاهزة لجميع الطلاب حيث يمكنهم الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس أو الاسم والضغط على زر “استعلام” لعرض النتائج.