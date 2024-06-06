قبل الانطلاق بأيام تعرف الأن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي ورياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن معرفته بشكل أدق والإطلاع على المدة الزمنية للامتحانات حسب كل مدة، بعد أيام قليلة تبدأ امتحانات الثانوية العامة أولاً في المواد الغير مضاف للمجموع، ويستعد الطلاب إلى خوضها بكل ثقة، وتجهز وزارة التربية والتعليم الفني اللجان المدرسية لتهيئة الأجواء من الخارج والداخل للطلاب لكي تمر فترة الامتحانات بهدوء وسلام تام دون حدوث أي غش أو تسريبات،

كما تستعد أيضاً وزارة التربية والتعليم لتفعيل المنصات التعليمية المختلفة من أجل تحميل المراجعات النهائية والنماذج الاسترشادية للامتحانات، وتنطلق بعد أيام قليلة المراجعات النهائية عبر القنوات التعليمية المختلفة مثل قنوات مدرستنا 1-2 وقنوات مصر التعليمية، واليوم خلال الفقرات التالية من المقال ننشر لكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في المواد الخارج المجموع قبل حلول عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين المقبل الموافق 10 من يونيو 2024 في مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي يوم الأربعاء 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، وبالنسبة للمواد الأساسية سوف تنطلق وفقاً للجدول الزمني والذي يأتي على النحو التالي:.

السبت الموافق 22 من يونيو اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو مادتي التاريخ والفيزياء.

الثلاثاء الموافق من 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الاولى

السبت الموافق 6 يوليو 2024 الجغرافيا والكيمياء.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 الجيولوجيا و الجبر والهندسة الفراغية و علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء و الاستاتيكا والفلسفة والمنطق

وأخيراً السبت الموافق 20 يوليو 2024 الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2023-2024

الآلاف من الطلبة والطالبات على مستوى جمهورية مصر العربية يستعدون من الآن لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة، ذا يبذل الطلاب أقصى جهد في المذكرة والإطلاع على شرح الدروس والمراجعات أكثر من مرة لتحقيق أعلى درجات النجاح، وهذا من أجل الانتقال إلى المراحل الجامعية والالتحاق بالكليات المختلفة، حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية المشددة وعلى الطلاب التوجه إلى المدرسة قبل موعد الامتحانات ب 30 دقيقة.