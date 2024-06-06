رهيبة مجانية ومجربة 100%.. أخطر أكواد و شفرات جاتا سان أندرياس 2024..هتكون لاعب محترف

يهوى الكثير لعب جاتا سان أندرياس ولكن يبحث عدد أكبر عن أكواد و شفرات جاتا سان أندرياس 2024 ليتمكنوا من تخطي الكثير من المراحل في اللعبة والاستمتاع بشكل أكبر بالمميزات التي تتيحها في تخطي التحديات مما جعلها تلقى إقبال كبير من جميع أنحاء العالم.

أفضل شفرات جاتا سان أندرياس 2024

كما تتواجد العديد من شفرات جاتا سان أندرياس التي تتيح الكثير من المميزات للاعبين للاستمتاع بأكثر وقت ممكن من اللعب، ومن بعض الشفرات التي يمكنها مساعدتك في اللعب التالي:

WHEELS ONLY PLEASE: تساعد هذه الشفرة في أن تكون السيارة غير مرئية.

BAGUVIX: تمنح اللاعب صحة غير محدودة.

AFSNMSMW: تسمح بالطيران للسفن.

LXGIWYL: تمنح حزمة من الأسلحة المتطورة.

ROCKETMAN: تمكنك من الطيران باستخدام نفاثة.

HESOYAM: تعيد صحة اللاعب وتمنح درعًا.

FULLCLIP: تمنح حزمة ذخيرة غير محدودة.

KANGAROO: تجعل اللاعب يقفز بشكل خارق.

ANOSEONGLASS: تفعل وضع الأدرينالين.

BUFFMEUP: تجعل اللاعب أقوى بدنيًا.

PROFESSIONALKILLER: ترفع مستوى القتال لجميع المستويات.

SPEEDITUP: تسرع الحركة.

BTCDBCB: تجعل اللاعب بدينًا.

أكواد لعبة جاتا سان أندرياس إضافية

AJLOJYQY : يضرب الناس بعضهم البعض بنوادي الجولف.

FOOOXFT : كلها مسلحة.

SZCMAWO : انتحار.

BGLUAWML : يهاجمك الناس بالسلاح.

CIKGCGX : حفلة على الشاطئ.

BIFBUZZ : السيطرة على الشوارع.

AFPHULTL : النينجا.

BEKKNQV : فتاة.

JHJOECW : قفزة الأرنب الضخمة.

LFGMHAL : يقفز ميجا.

IAVENJQ : ميجا هيت.

IOJUFZN : وضع الشغب.

PRIEBJ : موضوع Funhouse.

OUIQDMW : السلاح الكامل الذي يستهدف السيارة.

THGLOJ : اختصار الحركة.

SJMAHPE : توظيف أي (9 مم).

ZSOXFSQ : توظيف أي (صواريخ).

CRAZYTOWN : الجميع مجانين.

NATURALTALENT : تضخ كل مهاراتك إلى أقصى الحدود.

مميزات شفرات جاتا سان

كما تتيح الشفرات العديد من المميزات التي تساعدك في الوصول إلى مراحل متقدمة واجتياز أي من التحديات خلال اللعب، كذلك يمكن لأي من الراغبين في تجربة اللعبة الاستمتاع بها بعد تحميلها بسهولة على الهاتف أو الحاسوب لتتمتع بالأسلحة المميزة والسيارات المتنوعة وعدد كبير من وسائل النقل المختلفة لتحصل على أروع تجربة.