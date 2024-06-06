نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالغربية عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وقد أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي بالمحافظة تحت إشراف عدد كبير من القيادات التعليمية بالمحافظة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية ….

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية

صرح مصدر مسؤول بمديرية التعليم والتعليم بالغربية عن أنه المديرية قد إنتهت من رفع نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية حتى يتمكن الطلاب من الإستعلام عنها بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة،

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم أن الطلاب أنهوا الامتحانات دون حدوث أي مشاكل سواء من الطلاب أو من أسئلة الامتحانات الذي أكد البعض أنها من الكتاب المدرسي، وأنها في مستوى الطالب المتوسط، ومن خلال إتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الغربية …