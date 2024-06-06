لينك بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني جميع محافظات مصر

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية يبحث عنه الكثير من الطلبة والطالبات من الصف الثالث الاعدادي الأزهري للحصول على النتائج، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والازهر الشريف تلك الرابط من أجل تسهيل الأمور على الطلاب، لقد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني على أكمل وجه دون أي شكاوى عكس السنوات الماضية، وتعتبر الخطة الأمنية والوقائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم أثبت نجاح كبير وتعود بصورة إيجابية على نسب نجاح الطلاب للعام الدراسي 2024، الشغل الشاغل لدى الأبناء والأمهات معرفة نتائج أبنائهم لأنها مرحلة أساسية في غاية الأهمية ويحتاج الطالب أن يثبت فيه قدراته للالتحاق بالثانوية العامة دون مواجهة أي صعوبات في القبول، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لسيادتكم لينك بوابة الأزهر الإلكترونية.

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية

لحصول الطلاب على نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة والوقوف في قائمة الانتظار فترة طويلة يرجى اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط بوابة الأزهر الإلكترونية. ثم تختار نتائج الامتحانات. حدد نتيجة الشهادة الاعدادية. اختر السنة الدراسية. إضافة رقم الجلوس. والضغط على بحث

نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يبحث الطلاب على مدار 24 ساعة بدون توقف عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، كما تتزايد تساؤلات الطلاب حول هذا الأمر وينشغلون كثيراً بمعرفة موعد الظهور ولماذا تلك المدة الطويلة في التصحيح، ولذلك كشفت الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم عن اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وأشارت بأن أعمال التصحيح في هذه المرحلة تحتاج إلى دقة وعناية لحصول كل طالب على الدرجات بشكل صحيح دون الحاجة إلى تقديم تظلمات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة قبل ان تعقد امتحانات الثانوية العامة.