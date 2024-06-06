“بوابة الفراعنة لكأس العالم”.. موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، سيتم عرض المباريات عبر عدة قنوات بما في ذلك قناة بي إن سبورت الحاصلة على حقوق النقل الحصري للبطولة، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت 1 وقناة SSC.

موعد مباراه منتخب مصر وبوركينا فاسو

من المقرر أن تقام المباراة الأولى اليوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، والمباراة الثانية يوم 10 يونيو الجاري، ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وسيتم نقل المباراة عبر قناة بين سبورت.

قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 القادمة سوف يكون فيها تشكيل المنتخب المصري كالأتي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، وأحمد فتوح.

في خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل.

في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أحمد أمين أوفا، محمد شريف، ومحمد الشامي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

هذه المباريات ستكون ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وترتيب منتخب مصر والمنتخبات الأفريقية المشاركة هي كالتالي: