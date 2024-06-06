“مفاجأة العيد للشباب” سوني تخفض أسعار بلايستيشن 5 لفترة محدودة

أصبح البلايستيشن جهاز لا يستغني عنه قطاع كبير من الشباب والأطفال بل وكبار السن أيضاً وذلك لأنه يحتوي على ألعاب إلكترونية ذات طابع خاص بها جذب اليه الكثير، ولكن أصبحت أسعاره باهظة الثمن ولكن قامت شركة سوني بإصدار أحدث جهاز بلاي ستيشن بأرخص سعر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن مفاجأة للشباب، سوني تخفض أسعار بلايستيشن PlayStation 5.

مواصفات جهاز ps5 slim

ولأن جهاز ps5 slim هو أرخص جهاز بلاي ستيشن حديث بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الجهاز، وهي كما يلي:

اسم الجهاز Ps5 slim نوع المعالج AMD Ryzen “Zen 2” بمعمارية x86-64-، 8 نوى / 16 خيط سعة التخزين 1 تيرابايت PCIe Gen4 NVMe SSD

مميزات جهاز ps5 slim

يدعم جهاز ps5 slim الكثير من المزايا التي لا توجد في أي جهاز بلاي ستيشن آخر منها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم مجموعة من الألعاب الإلكترونية الحصرية لشركة سوني.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم عدد من الألعاب المجانية الشيقة والممتعة والتى تناسب جميع الأعمار.

وأيضا من أهم مميزاته أنه يدعم معالج قوي للألعاب، وكذلك للرسومات مما يمنحك سرعة كبيرة أثناء اللعب وكذلك رسومات شيقة وواضحة وكأنك داخل اللعبة.

وأيضا يأتي بوزن ٢،٣ كيلوغرام مما يجعل حمله بسهولة ولا يتسبب في مشقة أو عناء.

وأيضا يدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى واحد تيرا بايت مما يجعلك تقوم بتحميل عدد لا حصر له من الألعاب المفضلة.

ومن ثم لا تشعر بضيق أو ملل من تكرار ألعاب بعينها، وأيضا يمكنك اللعب عليه لفترات طويلة دون خوف أو قلق.

سعر جهاز ps5 slim

أما عن سعر ذلك الجهاز، فهو يعد من أهم وأفضل مميزاته وذلك لأن سعره مناسب جدا مقارنة بأسعار الأجهزة المنافسة من الشركات الأخرى: