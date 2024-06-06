رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق …. موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية ومن المقرر أن يتم عرض النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وإليكم خطوات الإستعلام …..

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وقد أكد وزير التربية العراقي أن نسب نجاح نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، تزيد عن العام الماضي وهذا ما يؤكد نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأشار إلى أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في الكشوفات التي يتم الإعلان عنها في المدارس،لتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء قد تتسبب في نقص درجات الطلاب، والتي قد تفرق مع الطالب في التقديم للمرحلة المقبلة، وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب الناجحين وتمنةى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية: