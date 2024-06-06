اكتتاب أرامكو 2024: فرصة ذهبية للمستثمرين لشراء أسهم في أكبر شركة نفط في العالم!

يعتبر اكتتاب ارامكو 2024 واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية، التي تتيح فرصة مميزة للمستثمرين بشراء أسهم من أحد أكبر شركات النفط في العالم، حيث يمكن تعريف الاكتتاب على أنه عملية طرح الأسهم الخاصة بالشركة للجمهور، وذلك بهدف جمع رأس مال إضافي وأيضًا توسيع قاعدة للشركة كي تشمل مستثمرين جدد، كما أنه يساعد بشكل كبير في تعزيز شفافية الشركة وأيضًا يزيد الثقة داخل السوق السعودي، وسوف نوضح أهم ما يخص هذا الموضوع خلال مقالنا.
اكتتاب ارامكو 2024
يمكن لجميع المستثمرين المشاركة في اكتتاب ارامكو 2024 بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:
- أولًا ينبغي أن يمتلك المستثمر حساب داخل واحدة من الشركات المعتمدة الخاصة بالوساطة المالية.
- بعدها يتم تقديم جميع البيانات الشخصية الخاصة بك وأيضًا المعلومات المالية المطلوبة.
- كذلك يتم تحديد عدد الأسهم التي تريد شرائها وأيضًا سعر الشراء المقترح.
- وأخيرًا يتم الدفع عن طريق الحساب البنكي الذي تم تسجيله خل المنصة.
مواعيد وتفاصيل اكتتاب أرامكو 1445
في هذه الفقرة سوف نوضح أهم المعلومات الخاصة بتفاصيل اكتتاب أرامكو ومواعيده، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولًا يجب العلم أن عدد الأسهم المطروحة هي 1,545 مليار سهم.
- بينما عدد أسهم الأفراد هو 154 مليون سهم.
- كذلك فإن النطاق السعري الخاص بالاكتتاب هو ما بين 26,7 ــ 29 ريال وذلك للسهم الواحد.
- كما أن فترة الاكتتاب الخاصة بالأفراد تبدأ من يوم 3 يونيو وحتى يوم 5 يونيو عام
- وأيضًا يجب العلم أن الحد الأدني لعدد الأسهم بالنسبة للأفراد هو 10 أسهم، ولا يوجد حد أقصى لهم.
- بينما موعد تخصيص الأسهم سوف يكون في يوم 7 يونيو.
- وأيضًا تاريخ رد الفائض في حالة إيجاده يكون يوم 9 يونيو.
- كذلك فإن بدء تداول الأسهم سيكون في يوم 9 يونيو عام
- والجدير بالذكر أنه إن كان السعر النهائي للأسهم أعلى من سعر السهم داخل اكتتاب الأفراد، فإنه يتم استرداد الفارق وذلك في يوم 9 يونيو.