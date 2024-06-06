“ملكة المسرح”.. مهرجان ميريام فارس في ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile حزم صوتية وأزياء خرافية

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، عن تعاونها مع النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس، لتقديم محتوى جديد وتعزيز تجربة اللعبة الشاملة للاعبين؛ هذا التعاون مع ميريام فارس سيتيح للاعبين حزمة صوتية حصرية، بالإضافة إلى إطلالتها داخل اللعبة، ستظهر الشخصية الجديدة بزيين حصريين مستوحين من أسلوب الفنانة المميز، حيث يمكن للاعبين العثور عليها في الصندوق المخصص للنجمة.

مهرجان ميريام فارس في ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile

بدءًا من 3 يونيو، سيتمكن لاعبو ببجي موبايل ومعجبو ميريام في جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بهذا التعاون المثير، سيتمكنون من فتح صندوق ميريام فارس الذي يحتوي على الأزياء الخاصة، الحزمة الصوتية، رقصة حصرية، وهدايا مميزة، مما سيضيف طابعًا فريدًا وجديدًا إلى تجربة اللعب.

بدأت النجمة ميريام فارس، الملقبة بـ “ملكة المسرح”، مسيرتها الفنية منذ أكثر من 20 عامًا، خلال هذه الفترة، حققت العديد من الإنجازات المحلية والعالمية، متجاوزةً حدود الوطن العربي، وقد تم تكريمها مؤخرًا في وطنها الأم لبنان كأول نجمة عربية تصل إلى العالمية؛ تتوفر لعبة ببجي موبايل للتنزيل مجانًا عبر App Store وGoogle Play Store؛ تتضمن حزمة ميريام فارس ما يلي:

حزمة صوتية خاصة بالفنانة.

شخصية الفنانة ميريام فارس داخل اللعبة.

اثنتان من الأزياء المستوحاة من أسلوب الفنانة.

صندوق خاص يحتوي على محتوى متميز.

رقصة جديدة مميزة للفنانة ميريام فارس.

هدية خاصة للمستخدمين.

مميزات التحديث الأخير من ببجي موبايل

حصلت لعبة ببجي موبايل مؤخرًا على تحديث 3.2 الذي جلب وضع Mecha Fusion الجديد بسماته المميزة، هذا الوضع سيكون متاحًا ضمن خرائط Erangel وLivik وMiramar، وسيضيف ثلاث آليات فريدة إلى اللعبة وهي Levitron وStrider وArmamech، وفيما يلي أبرز مميزات التحديث: