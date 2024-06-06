الآن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس فقط 2024

عقب فترة من الترقب والانتظار أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات تم إتاحتها الآن على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024، خاصة بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام يوم منذ أسبوعين وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، وخلال بيانه أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أيضا أن الطلاب سيتمكنون خلال الأيام القادمة من سحب ملفاتهم لتقديمها للمرحلة الثانوية التي يختارونها، سواء كانت الثانوي الأزهري أو أي مسار تعليمي آخر.

بوابة الأزهر الشريف وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وللتيسير والتسهيل على أولياء الأمور والطلاب، أطلقت مشيخة الأزهر الشريف بوابة الأزهر الإلكترونية التي تتيح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للعام الدراسي 2023/2024 بسهولة ويسر وفي غضون ثوانٍ معدودة، وذلك من خلال الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

التوجه إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من (هنا): كما يمكن الوصول إلى بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط المخصص على الموقع الرسمي.

من قائمة الخدمات، اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية”: يوجد قسم مخصص لنتائج الامتحانات، والذي يضم نتائج الشهادات المختلفة بما في ذلك الشهادة الإعدادية. كتابة اسم المعهد الذي ينتمي إليه الطالب: يجب إدخال اسم المعهد الأزهري الذي يدرس فيه الطالب بشكل دقيق لضمان صحة المعلومات. إدخال الاسم ورقم الجلوس: يتطلب النظام إدخال الاسم الكامل للطالب ورقم الجلوس الخاص به. الضغط على خانة “عرض النتيجة”: بعد إدخال البيانات، يتم النقر على زر “عرض النتيجة”، ومن ثم الانتظار قليلاً لحين عرضها على الشاشة. يمكن تحميل النتيجة عبر النقر على أيقونة “طباعة” والاحتفاظ بها: يتيح النظام خيار تحميل النتيجة وطباعتها للاحتفاظ بنسخة ورقية.

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أهم المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 بوابة الأزهر الإلكترونية

لتسهيل عملية التسجيل والالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2024 ومن خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كشفت الجهات المختصة عن أبرز المستندات والأوراق المطلوبة، وهي كالتالي: