عاجل الان.. وزارة المالية تُعلن حقيقة بدء توزيع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك بالزيادة الأخيرة في العراق 2024

أكد مصدر مطلع داخل وزارة المالية العراقية، بأنه سيتم العمل على توزيع رواتب الموظفين بجميع الزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، بما يضمن حصول العاملين في الدولة على كافة مستحقاتهم المالية، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على أن إيصال جميع حقوق الموظفين خاصة في هذه الأيام التي تطلب إلى شراء العديد من الإحتياجات والمستلزمات الأساسية داخل البلاد.

حقيقة صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى

وأوضح المصدر، أن الموعد الذي سيبدأ فيه توزيع رواتب الموظفين داخل دولة العراق وبمختلف قطاعات الحكومية والخاصة، في الموعد الرسمي والطبيعي، ولن يوافق يوم 16 حزيران الجاري 2024، مؤكدًا أن الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين سيتم العمل على صرفها خلال الشهر الحالي، في موعدها الطبيعي دون تقديم أو تأخير في عمليات التوزيع الخاصة بكافة المستحقات المالية في دولة العراق.

صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الدولة

يذكر أن حكومة العراق، كانت في كالمعتاد تقوم بصرف رواتب الموظفين قبل حلول الأعياد والمناسبات الوطنية التي تُصادف مع الأيام الأخيرة للشهر ذات، إلا أن عيد الأضحى في هذا العام يوافق يومي 16 و17 من الشهر الجاري، على أن تنتهي الإجازة يوم 19 و20 من الشهر ذاته، بحيث يبدأ الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23 حزيران، وهو الموعد الرسمي لصرف رواتب الموظفين وجميع المستحقات المالية الخاصة بالعاملين في الدولة.