اعرف هتدفع كام.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024 برقم العداد

الكثير من الخدمات المقدمة من الحكومة والتي قد تم تحويلها من صورة ورقية إلى صورة إلكترونية، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر يونيو، حيث طالب الكثير بضرورة توفير تلك الخدمة بصورة الكترونية حتى يتم الاستعلام عن القيمة التي ستدفع بشكل شهري، وعلى الفور لبت الحكومة هذا الطلب، وقامت بتوفير خدمة الاستعلام عبر الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024

تم إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو من قبل الشركة القابضة للكهرباء داخل جمهورية مصر العربية، حيث يسهل الاستعلام من خلال تنفيذ عدة الخطوات هامة متمثلة في الآتي:

أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة الكهرباء.

ثم بعد ذلك سيتم فتح الصفحة الرئيسية، من خلالها يتم الضغط على قائمة الخدمات.

بعد ذلك يجب على الفرد تحديد الخدمة التي يرغب التوجه إليها وهي خدمة الاستعلام عن الفواتير.

سيتم عرض الكثير من الخانات الفارغة يجب إدخال البيانات بها بشكل صحيح، ومن ضمن تلك البيانات هي الرقم القومي والعنوان بشكل تفصيلي مع تدوين رقم العداد.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

عقوبة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء

أوضحت وزارة الكهرباء العقوبة التي تفرض على جميع المتأخرين عن سداد قيمة الفاتورة، حيث نوهت على الجميع بضرورة سداد الفواتير في نهاية كل شهر، حتى يتجنب الفرد التعرض إلى العقوبات الصارمة، التي تعد عن رفع عداد الكهرباء أو القيام باستبداله بعداد آخر يكون مسبق الدفع، كما أن من ضمن العقوبات المفروضة هي القيام بقطع الكهرباء في حال إرسال إلى المستخدم الكثير من الإنذارات التي تشير إلى ضرورة دفع الفواتير السابقة، والتي سيتم دفعها من خلال زيارة فرع شركة الكهرباء الأقرب لك.