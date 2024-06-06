ظهرت رسميًا..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 بالاسم عبر بوابة التعليم الاساسي qaliobia.gov.eg

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية، الترم الثاني الدور الأول 2024، والتى من المتوقع تظهر خلال الساعات القادمة، حيث يقوم الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم وموعد الاعتماد الرسمي، ولذلك أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية أن النتائج ستظهر بعد الانتهاء من اعتماد النتيجة من قبل محافظ الاقليم، ويمكن الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه، يمكن لقراء موقع ” البديل” الاطلاع على تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية بالاسم، خلال السطور القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية 2024:

ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2024، وسط حالة من الترقب والقلق نظرا لقيام جميع المحافظات المصرية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، ولم يتبقى غير محافظات القليوبية، والمنوفية، ومطروح، وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من الاعتماد الرسمي من قبل محافظ الاقليم، حتى يتم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية الترم الثاني، بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ترم ثاني 2024:

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية الترم الثاني عن طريق اتباع الخطوات التالية: