“كل عام وأنتم بخير”.. تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 بجودة عالية وعيش مع الحجاج

لم يتبق سوى أيام قليلة على قدوم عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به ملايين المسلمين، بالإضافة إلى أنها من أهم المناسبات الدينية التي تأتي كل عام، ليتم الإحتفال بهذه المناسبة الشريفة في حالة من السعادة والأنبهار، ويرغب البعض الأخر في التعرف على القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الحج تكبيرات عيد الأضحى

ولكي تقوم بالتعرف على التردد الجديد لقناة الحجاج، الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء العالم، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

التردد الجديد لقناة الحج يكون “10922”.

القمر الصناعي قناة الحج “النايل سات”.

استقطاب قناة الحج “عمودي”.

معامل تصحيح خطأ قناة الحج “8/7”.

تردد قناة السعودية للقرآن الجديد

وتقوم قناة السعودية قران كريم، بنقل جميع الأحداث التي تتم في عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى نقل شعائر الحجاج ورؤية طوافهم أمام الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى صعودهم إلى جبل عرفات، وغيرها من الشعائر الأخرى التي تكون في هذا اليوم المبارك، مما يُدخل السعادة والطمأنينة إلى جميع بلادنا المسلمين، وفقًا للمعلومات المعنية بذلك:-

القمر الصناعي لقناة السعودية قرأن كريم فهو النايل سات.

إضافة إلى أن التردد الخاص بقناة السعودية فهو 12149.

استقطاب قناة السعودية قرأن يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز لقناة السعودية قرأن كريم فهو 27500.

تردد قناة كنوز الجديد 2024 تكبيرات عيد الأضحى

وعن المعلومات التي تدور حول قناة كنوز تكبيرات عيد الأضحى المبارك، كما يلي:-