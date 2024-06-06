الذهب في ارتفاع مستمر.. كم وصل أسعار الذهب في السعودية اليوم بعد أخر تحديثات وكم سعر المستعمل

في تقريرٍ حديث، ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو/حزيران 2024، بنسبة تقدر بحوالي 2 ريال سعودي في جميع الأعيرة المتوفرة، وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في نفس اليوم مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي ونقصان عائدات سندات الخزانة الأمريكية، تزامنًا مع تنامي التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

في السعودية اليوم، 6 يونيو 2024، تتراوح أسعار جرام الذهب الخام كالتالي:

العيار بالريال السعودي بالدولار الأمريكي عيار 24 285.39 ريال 76.10 دولار عيار 22 261.61 ريال 69.76 دولار عيار 21 249.72 ريال 66.59 دولار عيار 18 214.04 ريال 57.08 دولار عيار 14 166.48 ريال 44.39 دولار

أما بالنسبة لأسعار أونصة الذهب كالتالي:

سعر الشراء: 8,876.63 ريال سعودي (2,367.10 دولار أمريكي).

سعر البيع: 8,880.38 ريال سعودي (2,368.10 دولار أمريكي).

هذه الأسعار تعتبر للذهب الخام فقط ولا تشمل أجور الصياغة أو الضريبة.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية اليوم

في تحديث جديد، ارتفعت أسعار سبائك الذهب بالريال السعودي، حيث بلغ بلغت الأسعار التالية:

الكمية السعر بالريال السعودي 1 جرام 313.93 2.5 جرام 782.32 5 جرام 1,564.64 10 جرام 2,977.64 20 جرام 5,955.28 أونصة (31.1 جرام) 8,876.63 نصف أونصة (15.55 جرام) 4,438.32 50 جرام 14,887.75 100 جرام 29,775.50 تولة (375 جرام) 121,097.75 1 كيلو 287,388.56 نصف كيلو 143,694.28

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

في تقرير اليوم حول أسعار الذهب المستعمل، تم الإفصاح عن الأسعار التالية للذهب بعدة عيارات مختلفة:

عيار الذهب سعر البيع (ريال) سعر الشراء (ريال) 22 256.61 306.08 21 244.72 294.67 18 209.04 256.82

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

أوضح تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم أن التوقعات الأساسية للذهب تظل إيجابية مع اقتراب النصف الثاني من العام، حيث من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة، ولكنه حذر من أنه قد يكون هناك انخفاض محتمل لسعر الذهب إلى مستوى 2300 دولار إذا كانت البيانات القادمة للوظائف غير الزراعية قوية بشكل خاص.