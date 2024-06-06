الذهب في ارتفاع مستمر.. كم وصل أسعار الذهب في السعودية اليوم بعد أخر تحديثات وكم سعر المستعمل

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
الذهب في ارتفاع مستمر.. كم وصل أسعار الذهب في السعودية اليوم بعد أخر تحديثات وكم سعر المستعمل
أسعار الذهب في السعودية اليوم

في تقريرٍ حديث، ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو/حزيران 2024، بنسبة تقدر بحوالي 2 ريال سعودي في جميع الأعيرة المتوفرة، وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في نفس اليوم مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي ونقصان عائدات سندات الخزانة الأمريكية، تزامنًا مع تنامي التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

في السعودية اليوم، 6 يونيو 2024، تتراوح أسعار جرام الذهب الخام كالتالي:

العياربالريال السعوديبالدولار الأمريكي
عيار 24285.39 ريال76.10 دولار
عيار 22261.61 ريال69.76 دولار
عيار 21249.72 ريال66.59 دولار
عيار 18214.04 ريال57.08 دولار
عيار 14166.48 ريال44.39 دولار

أما بالنسبة لأسعار أونصة الذهب كالتالي:

  • سعر الشراء: 8,876.63 ريال سعودي (2,367.10 دولار أمريكي).
  • سعر البيع: 8,880.38 ريال سعودي (2,368.10 دولار أمريكي).

هذه الأسعار تعتبر للذهب الخام فقط ولا تشمل أجور الصياغة أو الضريبة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية اليوم

في تحديث جديد، ارتفعت أسعار سبائك الذهب بالريال السعودي، حيث بلغ بلغت الأسعار التالية:

الكميةالسعر بالريال السعودي
1 جرام313.93
2.5 جرام782.32
5 جرام1,564.64
10 جرام2,977.64
20 جرام5,955.28
أونصة (31.1 جرام)8,876.63
نصف أونصة (15.55 جرام)4,438.32
50 جرام14,887.75
100 جرام29,775.50
تولة (375 جرام)121,097.75
1 كيلو287,388.56
نصف كيلو143,694.28
أسعار الذهب في السعودية اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

في تقرير اليوم حول أسعار الذهب المستعمل، تم الإفصاح عن الأسعار التالية للذهب بعدة عيارات مختلفة:

عيار الذهبسعر البيع (ريال)سعر الشراء (ريال)
22256.61306.08
21244.72294.67
18209.04256.82
أسعار الذهب في السعودية اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

أوضح تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم أن التوقعات الأساسية للذهب تظل إيجابية مع اقتراب النصف الثاني من العام، حيث من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة، ولكنه حذر من أنه قد يكون هناك انخفاض محتمل لسعر الذهب إلى مستوى 2300 دولار إذا كانت البيانات القادمة للوظائف غير الزراعية قوية بشكل خاص.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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