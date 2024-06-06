تنسيق القبول في مدارس التمريض 2024 في جميع المحافظات والشروط “مؤشرات أولية”

تنسيق القبول في مدارس التمريض 2024 في جميع المحافظات والشروط المطلوبة للقبول، حيث بدأت المؤشرات الأولية للتقديم في مدارس التمريض العادي، الذي أصبح حلم يراود كل شاب وفتاة في هذه الأيام، نظراً للحصول سريعاً على فرصة عمل تساعده في الحياة، لذلك نجد إقبال كبير من أسر الطلاب والطالبات علي تسجيل أبنائهم في مدارس التمريض العادي أو التمريض العسكري، لذلك نقدم لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل التنسيق والشروط.

تنسيق القبول في مدارس التمريض 2024 في جميع المحافظات

يترقب الملايين في مصر كل عام تنسيق التمريض العادي، إذ أنه أحد أهم بدائل الثانوية العامة في مصر، لانه لا يتطلب من الطلبة والطالبات مصرفات مالية كبيرة ولا مجهود مكثف في المذاكرة مثلما يحدث في مدارس الثانوي العام، حيث بدأت الأسر والطلبة الذين عرفوا نتائج الشهادة الاعدادية تجهيز ملف التقديم في المرحلة الثانوية سواء مدارس التمريض أو التعليم الفني أو مدارس الثانوي العام، لهذا نجد أنه من المتوقع أن يعلن تنسيق القبول في مدارس التمريض خلال الأسبوع القادم، حيث تشير المؤشرات الأولية للقبول في مدارس التمريض على القبول بمجموع أكبر من العام الماضي نظراً إلى ارتفاع درجات الشهادة الاعدادية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

لهذا من المتوقع أن يبدأ التنسيق في القاهرة من 225 درجة، والإسكندرية من 218 درجة، دمياط من 205 درجة، القليوبية من 217 درجة، اسوان من 209 درجة، المنوفية من 225 درجة، كفر الشيخ من 221 درجة.

شروط القبول في مدارس التمريض 2024

وضعت مدارس التمريض بعد مصر عدة ضوابط وشروط يجب أن تؤخذ في عين الإعتبار، تعد أهمها التالي:

حصول الطالب والطالبة على شهادة الاعدادية بمجموع الدرجة الصغري للتقديم على الأقل.

يشترط أن يكون قد درس لغة ثانية على الأقل.

يجب أن يكون الطالب والطالبة مصري الجنسية.

اجتياز كشف الهيئة والكشف الطبي.

يجب اجتياز اختبار القدرات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تنسيق القبول في مدارس التمريض 2024 في جميع المحافظات والشروط المطلوبة للقبول مؤشرات أولية.