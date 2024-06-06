طريقة الاستعلام عن غرامات المرور ومعرفة قيمة السداد 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
طريقة الاستعلام عن غرامات المرور ومعرفة قيمة السداد 2024

تعتبر خدمة الإستعلام عن غرامات المرور من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها للعديد من المواطنين في كافة المحافظات العراقية، بما تُساهم في معرفة قيمة الغرامة الخاصة بكل مواطن، والعمل على سدادها، بالإضافة إلى أن ذلك يكوت بتسهيلات من وزارة الداخلية، لسهولة القيام بالتعرف على الغرامات المرور والقيمة المطلوب أن يتم تسديدها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن غرامات المرور في العراق

أما عن خطوات القيام بالإستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، فيمكنك اتباع الأتي:-

  • يُرجى الإنتقال إلى منصة أور الرسمية عبر الإنترنت وهي التابعة لوزارة الداخلية.
  • مع تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للمنصة.
  • على أن يتم اختيار الخدمة التي ترغب في الإستعلام عنها.
  • ليتم القيام بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالمواطن الراغب في الإستعلام.
  • التأكد من جميع المعلومات اللازم توافرها في المتقدم الراغب في الإستعلام.
  • ليتم الضغط في نهاية الأمر على زر “بحث” أو “استعلام”.
  • لكي تقوم بمعرفة جميع المخالفات وقيمة سدادها.

ما هي شروط سداد غرامات المرور؟

من أبرز الشروط التي يُرجى انطباقها على كافة المواطنين الراغبين في سداد قيمة الغرامة المرورية، ما يلي:-

  • ألا يرتكب أي مخالفة جنائية.
  • كذلك يجب أن تكون الرخصة سارية.
  • توافر البطاقة الوطنية والبطاقة السكنية.
  • ألا يكون لدى المتقدم أي قضايا تمنعه من الإستعلام عن الغرامات.
  • الإلتزام بسداد جميع المخالفات في مواعيدها المحدده دون الإخلال بموعد معين.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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