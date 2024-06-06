وزير التموين: حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين …. تعرف على أسباب الحذف

حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين، خبر تصدر عناوين الصحف والمواقع الالكترونية بسبب تصريحات الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والذي يفيد حذف حوالي 20 مواطن من منظومة الدعم الخاصة بالبطاقات التموينية، وهذا الخبر أثار ضجة واسعة خلال ساعات قليلة، خاصة وأن المواطن المصري غير قادر على مواجهة الغلاء الذي تمر به البلاد، وكان آخرهر قرار الوزارة بتعديل سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش والذي تم تطبيقه في 1 يونيو الماضي، ومن خلالهذا المقال سوف نتعرف على حقيقة خبر حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين…..

حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية عن أن الوزارة قررت حذف 20 مليون من منظومة التموين وذلك بسبب عدم استكمال البيانات الخاصة بهم وهذا ما سوف يعرضهم للحذف الفوري، كما تحدث “المصيلحي” أيضاً عن حقيقة خبر إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وأكد أنه لا يوجد أي قرار بشأن هذا الأمر وأن هذا القرار مسؤولية مجلس الوزاراء وليس من اختصاص وزارة التموين وناشد المواقع الإلكترونية عدم تداول أي أخبار مغلوطة تتسبب في إحداث حالة من الجدل بين المواطنين في الشارع المصري.

خطوات استكمال بيانات بطاقة التموين

وأضاف “المصيلحي” على أن المواطن المستفيد من الدعم يجب أن يقوم بإستكمال بياناته حتى يتجنب حذفه من المنظومة التموينية وذلك من خلال تسجيل رقم الموبايل وربطه بالبطاقة التموينية وذلك من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له، أو من خلال إتباع الخطوات الآتية …..