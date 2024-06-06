وزير التموين: حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين …. تعرف على أسباب الحذف

حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين، خبر تصدر عناوين الصحف والمواقع الالكترونية بسبب تصريحات الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والذي يفيد حذف حوالي 20 مواطن من منظومة الدعم الخاصة بالبطاقات التموينية، وهذا الخبر أثار ضجة واسعة خلال ساعات قليلة، خاصة وأن المواطن المصري غير قادر على مواجهة الغلاء الذي تمر به البلاد، وكان آخرهر قرار الوزارة بتعديل سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش والذي تم تطبيقه في 1 يونيو الماضي، ومن خلالهذا المقال سوف نتعرف على حقيقة خبر حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين…..
حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين
حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية عن أن الوزارة قررت حذف 20 مليون من منظومة التموين وذلك بسبب عدم استكمال البيانات الخاصة بهم وهذا ما سوف يعرضهم للحذف الفوري، كما تحدث “المصيلحي” أيضاً عن حقيقة خبر إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وأكد أنه لا يوجد أي قرار بشأن هذا الأمر وأن هذا القرار مسؤولية مجلس الوزاراء وليس من اختصاص وزارة التموين وناشد المواقع الإلكترونية عدم تداول أي أخبار مغلوطة تتسبب في إحداث حالة من الجدل بين المواطنين في الشارع المصري.
خطوات استكمال بيانات بطاقة التموين
وأضاف “المصيلحي” على أن المواطن المستفيد من الدعم يجب أن يقوم بإستكمال بياناته حتى يتجنب حذفه من المنظومة التموينية وذلك من خلال تسجيل رقم الموبايل وربطه بالبطاقة التموينية وذلك من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له، أو من خلال إتباع الخطوات الآتية …..
- زيارة موقع مصر الرقمية .
- ثم اضغط على فتح حساب جديد.
- ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ثم ادخل رقم المصنع “الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي”.
- ثم ادخل اسم الأم.
- بعد ذلك ادخل رقم الموبايل المسجل بإسمك في إحدى شركات المحمول.
- سوف تصلك رسالة تـأكيد بها كدو مكون من 6 أرقام.
- ثم ادخل الكود في الخانات الموجودة أمامك.
- سوف يتم توجيهك إلى صفحة جديدة.
- ادخل كلمة المرور الخاصة بك.
- بعد ذلك ادخل البريد الإلكتروني على سبيل المثال ” [email protected]”.
- واضغط على تسجيل .
- وبهذا تكون انتهيت من تسجيل بياناتك وتجنبت حذفك من منظومة التموين.