الف مبروووك… نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024 عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024، حالة من الشغف والانتظار بلهفة للإطلاع على نتائج الدور الأول من تلك المرحلة المهمة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يبحث الطلاب منذ انتهاء الامتحانات عن موعد ظهور النتائج بدون أي توقف، وقد كشفت العديد من المصادر التعليمية أن أسئلة الامتحانات كانت سهلة وغير معقدة وكانت فترة الامتحانات ميسرة للغاية هدوء تام والتزام وهذا ما يعطي الطلاب بريق من الأمل أنهم يحققون ما لا يستطيعون تحقيقه في السنوات الدراسية الماضية بسبب جائحة كورونا،

وهذا هو الواضح في النتائج التي تم اعتمادها رسمياً للمحال التعليمية المختلفة وخاصةً السادس الابتدائي، إجراء أعمال التصحيح والرصد لم يتم إلا تحت إشراف فريق من الوزارة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم من الدرجات بشكل كامل دون أخطاء، اليوم نستعرض لكم كل جديد حول نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024 ترقبوا معنا.

نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024

بشكل رسمي وفقاً للجدول الزمني للامتحان الثالث المتوسط الدور الاول انهى الطلاب جميعاً من عموم محافظات العراق الاختبارات ظهر الأمس الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024، بعد فترة امتحانات استغرقت فترة 10 أيام، ولقد بدأ فريق الكنترول في أعمال التصحيح لاستكمال المهام مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 من يونيو الجاري 2024 واستغلال كل دقيقة في التصحيح وعدم ضياع الوقت حرصاً على إعلان نتائج الطلاب قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك لكي تطمئن قلوب الطلاب ويستمتعون بالعيد دون توتر أو قلق.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024

للاستعلام عن النتائج فور ظهورها دون الحاجة للانتظار أو الذهاب إلى المدرسة يرجى اتباع ما يلي: