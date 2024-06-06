ضحك متواصل على مشاكسات القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 وشاهدوا أفضل المسلسلات الكرتونية

عملت قناة توم وجيري على تحديث التردد القديم على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، ولأن هذا القناة المميزة تحظى بشعبية واسعة، فقد تزايدت التساؤلات عن التردد الجديد لقناة توم وجيري التي يتابعها عدد كبير من الأطفال الصغار والكبار ومن كافة البلدان العربية، واشتهرت هذه القناة بتقديم المسلسلات الكرتونية وأفلام الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في عالم الأطفال، وأبرزها مسلسل توم وجيري الذي سميت القناة باسمه، وفي السطور القادمة نذكر لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري عبر قمر نايل سات وقمر عرب سات.

استقبل حالاً تردد توم وجيري 2024

تجذب هذه القناة الفضائية ملايين الأطفال الذين يعشقون مسلسل توم وجيري، حيث تعرض القناة أجمل الحلقات القديمة والجديدة من هذا المسلسل الكوميدي المشهور، كما أن هناك تشكيلة كبيرة ومتنوعة تحتوي على أجمل المسلسلات وأشهر الأفلام التي يبحث عنها الأطفال من مختلف الأعمار، وفي السطور القادمة نذكر لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية، وهو كالآتي:

ما هو تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

أما معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

ما هي طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري