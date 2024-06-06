الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 مكتوبة و mp3 بأجمل الأصوات

بحث متزايد عن تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 لأنه على وشك الاقتراب ولن يتبقى على حلول العيد سوى أيام معدودة، وهذا ما يزيد من اهتمام المسلمين بمعرفة قنوات التكبيرات ومقاطع الفيديو mp3 التي يمكن تحميلها على الجهاز لسماعها في أي وقت أو توصيل الجهاز بالبلوتوث من أجل تشغيل التكبيرات على السماعات الكبرى في المحل أو السيارة

أو في أي مكان لإحياء نفحات الأيام المبارك التي تهل علينا في خير وأحب أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة، ساعات معدودة تفصلنا أن أجمل أيام الدنيا، لأن غداً الجمعة الموافق 7 من يونيو 2024 غرة ذي الحجة السنة الهجرية 1445، وبعد 9 10 أيام يقدم علينا العيد بالسعادة والفرحة، ترقبوا معنا وسوف ننشر لكم تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024.

تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024

تنشر تكبيرات العيد حالة من البهجة والسعادة في كل مكان، كما أن تشغيلها وسماعها راحة للقلب والنفس، ومن السنة أن نستمتع إلى التكبيرات ونرددها وهذا ما يدخل على القلب حالة من الهدوء والسكينة لأن كل كلمة من التكبيرات معطرة بذكر الله ورسوله، وتأتي تكبيرات العيد بهذه الصيغة:.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله

ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

تردد قناة كنوز الناقلة تكبيرات العيد

التردد: 12034.

القمر الصناعي:النايل سات.

معدل التصحيح 5/6 ·

معدل الترميز 27500 ·

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك تكبيرات عيد الأضحى