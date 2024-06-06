رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال للحصول على دعم شهري ثابت

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال، للحصول على الدعم الشهري، الذي يمنح إلى المواطنين السعوديين الذين يعانون من قلة الدخل، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم دعائم التحول الاقتصادي في السعودية، نظراً إلى تلبية احتياجات المواطنين المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم الاقتصادي للمواطنين السعوديين الأشد حاجة، لهذا نقدم لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات التسجيل في حساب المواطن وشروط دعم حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم الارتكازات التي يبني عليها المواطنين السعوديين الفقراء حاجتهم، نظراً لما يسهم به البرنامج في اقتصاد الفقراء والمحتاجين، حيث يعد الهدف الأساسي من برنامج حساب المواطن مساعدة الأسر محدودة الدخل، لهذا فتح القائمون على هذا العمل التسجيل في حساب المواطن عن طرق الجوال كالتالي:

الدخول على بوابة حساب المواطن .

. الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

تعبئة البيانات في النموذج.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الحصول على كلمة المرور المؤقت.

سجل كلمة المرور الجديد.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

أكتب كلمة المرور واسم المستخدم.

النقر على زر دخول.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة

يصرف برنامج دعم حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي، لهذا نجد أن يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 هو توقيت صرف الدفعة الأخيرة من برنامج حساب المواطن، ويتم الصرف طبقاً إلى شروط حساب المواطن الجديدة، ويمكن أن يتم تأجيل موعد صرف حساب المواطن يوم او اثنين في حال وجود عطلة تصادف موعد الصرف الأساسي العاشر من كل شهر ميلادي، وإليكم رابط رقم حساب المواطن الدفعة الجديدة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال.