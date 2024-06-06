الوجبة السابعة pdf!.. لينك استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة عموم محافظات العراق 2024

أصبحت الرعاية الاجتماعية من أكثر اهتمامات المواطنين في محافظات العراق، حتى أن وزارة العمل العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الساعة أو الجديد، التي من المتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أشارت إليه الوزارة بأن الطلبات تم الانتهاء من مراجعتها وجاري القيام برفع الكشوفات المشمولة بالوجبة السابعة.

مستندات التقديم في الرعاية الاجتماعية

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من المستندات الهامة التي يُرجى القيام بإحضارها عند التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية للمستفيدين الجدد، وفقًا للأتي:-

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى الأصل.

كذلك تقديم شهادة الزواج التي بها جميع بيانات الأسرة.

على أن يتم تقديم شهادة الميلاد لجميع الأطفال في الأسرة مع أن تكون سارية وصلاحية الإستخدام.

إرفاق عقد إيجار الشقة في حالة إذا كنت مؤجر.

تقديم شهادة من التأمينات تُفيد بعد تعيينك في أي من الجهات الحكومية أو الخاصة.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها، وفقًا لما حددته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظات العراق، فإنها تتمثل في الأتي:-