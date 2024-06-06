“تعرف على نتيجتك من هنا” رابط الاستعلام نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

تسعى وزارة التربية بالعراق إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأوراق من خلال تعيين لجان خاصة لمراجعة إجابات الطلاب ورصد الدرجة التي يستحقها كل طالب في المادة التي امتحن بها، وعلى الرغم من أن آخر مادة تم الانتهاء منذ أيام قليلة إلا أن الطلاب وأولياء أمورهم يرغبون في معرفة الرابط الذي من خلاله يحصلون على النتيجة.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

أصبح الحصول على رابط استخراج النتائج هو الشغل الشاغل للطلاب في الآونة الأخيرة وذلك استعدادًا منهم في التعرف على الدرجات التي حصلوا عليها، لذلك أكدت وزارة التعليم أنه يمكن لهم الحصول على الرابط وأيضًا الاستعلام عن النتائج فور ظهورها بسهولة من خلال المنصة الرسمية لها الإنترنت ثم اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم التوجه مباشرة إلى بوابة وزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا.

التحديد على خيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

بعد ذلك يتم التحديد على الفصل الدراسي الأول ومن ثم يتم تسجيل المحافظة التي يتبع لها الطالب.

أيضًا يتم إضافة الاسم ورقم الامتحان ثم اختيار زر الاستعلام والنقر عليه.

أخيرًا بعد انتهاء كافة الخطوات السابقة يتم الانتظار لحظات حتى يتمكن النظام من تحميل الكشوفات واستعراض النتائج بالتفصيل.

استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول نتائجنا

حددت الوزارة عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر موقع نتائجنا الإلكتروني حتى يتمكن الطالب أو ولي أمره من الاطلاع على الدرجات وذلك في مختلف محافظات الدولة، وقد جاءت على النحو التالي: