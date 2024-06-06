شوف نتيجتك “لينك epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط الدور الأول عموم محافظات العراق.. استعلم بضغطة زر 

بعد أيام قليلة، ستبدأ عمليات البحث تزداد بشكل كبير في محافظات العراق، حول معرفة النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، تزامنًا مع نهاية امتحانات هذه المرحلة الدراسية، والبدء في أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل كل أوراق الإمتحانات بدقة ووضوع، يضمن حول الطالب على الدرجات الخاصة به في كل مادة، مع العلم أن النتائج يتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة، اتباع التي:-

تذهب في البداية لموقع وزارة التربية العراقية.

على أن يتم تسجيل الدخول للصفحة التالية.

مع تحديد الخدمة التي ترغب في تأديتها “استعلام نتائج الطلاب”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

مع اختيار الدور سواء كان الأول أو الثاني.

ليتم استكمال باقي المعلومات الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة “بحث”.

حتى يتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط دور أول.

موعد عرض نتائج الثالث متوسط 2024

أكدت وزارة التربية العراقية، أنه عقب الانتهاء من مراحل تصحيح أوراق ومراجعة امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، والعمل على رصدها بكل دقة وإحكام، سيتم العمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة.