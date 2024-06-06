الاردب بكام النهارده.. سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 6 يونيو 2024 يعتبر من عمليات البحث المهمة جداً خلال هذه الفترة، حيث يعتمد المواطنين على شراء الشعير لأنه ضمن السلع الأساسية، كما أنه مصدر دخل مناسب يلجأ إليه الكثير من الأشخاص تنقية الأرز الشعير وتغليفه وبيعه في الأسواق و المحلات والمصانع كي يصل للمستهلك بأفضل جودة، استهلاك مصر للأرز سنوياً مرتفع للغاية وهذا ما يدفع الدولة أن تقوم بإستيراد الأرز من الخارج وهذا ما جعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ على مدار الثلاثة سنوات الماضية،

كما هناك عدة أنواع من الارز الشعير هناك الارز ذات الحبة الرفيعة والأرز الحبة العريضة وهذا ما يختلف في السعر تماماً، كما تختلف الأسعار حبه نسب الكسر، هذا قد يتوقف حسب العرض والطلب واستطاعة كل شخص، اليوم نتعرف معاً على أخر تطورات سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في الأسواق المحلية.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 6 يونيو 2024

هناك استقرار في أسعار الأرز الشعير مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس السادس من يونيو 2024 والتي تأتي على النحو التالي:.

طن الأرز الشعير الحبة العريضة بالأسواق المحلية 15,600 جنيه.

وبلغ سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 14,600 جنيه.

طن الأرز الأبيض الحبة العريضة الحبة 24,600 جنيه.

كما يصل سعر طن الأرز الحبة الرفيعة اليوم في الأسواق نحو 22,600 جنيه.

كما يبدأ سعر كيلو الأرز الحبة العريضة للمستهلك من 28 جنيه وحتى 35 جنيه.

ويصل سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة للمستهلك ما بين 25 وحتى 27 جنيه.

حقيقة زيادة سعر الأرز الشعير في الأسواق

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن لا صحة لأي زيادة جديدة في الأرز والذي يعتبر ضمن السلع الاساسية التي يحتاج إليها المواطنين بشكل يومي، وأن السلعة الوحيدة التي يمكن أن ترتفع الفترة القادمة السكر وهذا ما أكد عليه الدكتور علي المصيلحي ولم يذكر أي سلعة اخرى لا الزيت لا الأرز لا المكرونة، مما تبذل الحكومة أقصى جهد لتوفير كميات أكبر من الأرز الشعير لعدم حدوث أي نقص في الأسواق، وشكل اليوم سعر الأرز الشعير ثابت ملحوظ وهناك تراجع مستمر وفقاً للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي لحل الأزمة الاقتصادية وتصل نسبة التراجع حتى 30%.