“حاجة عظمة أوي” واتساب يُقدم مميزات جديدة جبارة في التحديث الأخير لعام 2024

تطبيق واتساب هو أبرز تطبيقات المحادثة النصية والصوتية وهو الأكثر استخدامًا بين باقي التطبيقات الأخرى، حيث تم إضافة العديد من الميزات إلى التطبيق حتى يعزز من تجربة المستخدم وجدير بالذكر أن التحديثات تشمل كل من أجهزة الأندرويد والآيفون وتأتي على رأس هذه التحديثات حالة الصوت وغيرها من الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين التجربة داخل التطبيق.

مميزات واتساب الجديدة داخل التطبيق خلال 2024

واتساب هو التطبيق الأسهل استخدامًا والأهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة وأنها يتيح إرسال واستقبال الرسائل النصية والمكالمات الصوتية بلا حدود، وعليه فقد عملت الشركة على تطوير تجربة الأداء من خلال إضافة ميزات جديدة على التطبيق أهمها الآتي:

تحديثات حالة الصوت

يوفر التطبيق ميزة نشر الملاحظات الصوتية في تحديث الحالة وقد وصلت إلى دقيقة بعد أن كانت تقتصر فقط على 30 ثانية، ويتم الوصول إلى التحديث عن طريق النقر المطول على أيقونة الميكروفون الموجود في الصفحة المخصصة للمستجدات.

ميزة التخيل

تم دعم هذه الميزة بالذكاء الاصطناعي والتي من خلالها يتم إنشاء صورة مخصصة عن طريق المطالبات النصية، وهذه الميزة متوفرة على الإصدار التجريبي لنظام أندرويد 2.24.12.4، هذه الميزة يمكن الوصول إليها من خلال المرفقات وتجدر الإشارة إلى تلك الميزة تقتصر فقط على المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول لبرامج الدردشة MetaAI.

الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

هذه الميزة تسمح للمستخدم إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي لملفاتهم الشخصية، وجدير بالذكر أنها متاحة في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد 2.24.11.17، إلا أنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الميزة منفصلة عن Imagine أم أنها هي.

أداة اختيار الألوان الجديدة

هذه الميزة ستكون متاحة في التحديث القادم وتسمى أداة اختيار اللون في محرر الرسم، تجدر الإشارة إلى أنه ما زال العمل على تطوير الميزة.