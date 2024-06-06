“الوكالة الوطنية”.. تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

يرغب العديد من المواطنين في ولايات الجزائر، من القيام بتجديد منحة البطالة، التي تُساعد في دعم العديد من المواطنين والفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما توفر لهم الدعم المادي الملائم، ويمكنك القيام بتجديد المنحة من حين إلى أخر، حتى تكون مستمرة ولا يؤدي ذلك الانقطاع، وفقًا لبعض الشروط الهامة التي سيتم الكشف عنها في مقال اليوم.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2024

قبل الحديث عن تجديد منحة البطالة، فيمكنك في الوقت الحالي معرفة الشروط الخاصة بطلب الحصول على منحة البطالة في ولايات الجزائر، كما يأتي:-

الشخص المتقدم يجب أن يكون جزائري ومقيم في دولة الجزائر أو بأحد ولاياتها.

كذلك أن يتراوح أعمار المتقدمين من 19 إلى 40 عامًا.

ألا يتوفر مصدر دخل أو أي سجلات تُجارية تمنع المتقدم من التسجيل في المنحة.

عدم تسجيل المتقدم في أي برنامج من برامج الدعم الأخرى.

تجديد المنحة يكون كل 6 أشهر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

عدم إدخال أي معلومات مضللة أو غير صحيحة تمنع الشخص المتقدم من التسجيل في البرنامج.

كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

وعن الخطوات التي فرضتها وزارة العمل والتشغيل في الجزائر، لكي يتم العمل على تجديد منحة البطالة بمختلف الولايات، وفقًا لما يلي:-