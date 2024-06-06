استقبل اليوم أقوى أشارة لتردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات 2024

هناك بحث متواصل حول قناة توم وجيري الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في بلادنا حيث تبحث الأسر العربية عن أفضل القنوات الفضائية للأطفال التي تقدم محتوى لائق للأطفال، وللعلم تعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات الفضائية من بين القنوات الفضائية الني حازت إعجاب الكثير من الأطفال وثقة الأهل والأصدقاء لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية.

ما هو تردد قناة توم وجيري على نايل سات

سوف نقوم اليوم بتوضيح تردد قناة توم وجيري على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك جودة القناة: SD.

حدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة الفضائية: 11315.

كذلك الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري